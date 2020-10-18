В Приморье начали расследование после гибели рыбы в реке

По факту мора рыбы в реке Артемовке Приморского края возбуждено административное расследование, рассказали в администрации Артемовского городского округа.

Об отравлении рыбы стало известно из социальных сетей, передает РИА «Новости».

Работавшие на месте происшествия представители отдела охраны окружающей среды и природопользования установили факт мора по имевшимся на воде признакам пены. Погибшую рыбу отправили на лабораторные исследования. Также собранные материалы будут переданы в Росрыболовство и Росприроднадзор.

Ранее загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены на трех участках Авачинского залива.