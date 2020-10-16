Киев обрадовался решению США по авиаперелетам над Крымом США отвергли предложение России об СНВ-3 ВЦИОМ: Уровень доверия Путину поднялся на 4% 16 октября 2020, 20:05 Президенту Владимиру Путину доверяют 69% опрошенных россиян. С начала августа рейтинг доверия главы государства вырос на 4%. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о своем доверии Путину заявили 69% россиян. На аналогичный вопрос в начале августа о своем доверии президенту заявили 65,1% опрошенных. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 54,4% респондентов, Владимиру Жириновскому – 32,1%, Геннадию Зюганову – 27,5%, Сергею Миронову – 25,4% опрошенных. Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 5 по 11 октября составил 63,9%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за прошлую неделю составил 42,7% и 35,9% соответственно.

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