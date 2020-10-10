Бывший глава Серпуховского района Шестун перестал голодать в СИЗО

Экс-руководитель Серпуховского района Московской области Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО из-за состояния здоровья, сообщил замглавы московской ОНК Николай Зуев.

«Посетили Александра Шестуна. Он нам сообщил о том, что снимает голодовку с сегодняшнего дня и начинает прием пищи. Снятие голодовки связано с ухудшением состояния здоровья и необходимостью проведения медицинских обследований», – заявил Зуев РИА «Новости».

По словам члена ОНК, для проведения части обследований требуется определенный индекс массы тела Шестуна. «У медицинской службы СИЗО состояние здоровья Шестуна на постоянном контроле», – добавил он.

Отмечается, что Шестун голодал в СИЗО на протяжении полутора месяцев.

В апреле 2019 у экс-главы Серпуховского района было изъято имущество на сумму 10 млрд рублей, в том числе 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля. В ноябре того же года Генпрокуратура подготовила иск о конфискации у Шестуна почти 860 объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей в доход государства.

Напомним, Шестун уже объявлял голодовку в 2019 году. Прокуратура сообщала, что Шестун не соблюдал ее и за месяц получил 30 килограммов еды.

Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ.