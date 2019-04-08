Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей в доход государства.

Всего у экс-чиновника было изъято 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт и многое другое, передает РИА «Новости».

Перечисление изъятого заняло у судьи свыше 40 минут, при том что на описание каждого актива уходило несколько секунд. Сам Шестун следил за оглашением по видеосвязи из СИЗО. Постановление экс-чиновник слушал сидя – несколько десятков дней он держит голодовку, в момент видеоконференции ему оказывалась медицинская помощь.

В процессе суда было рассмотрено несколько ходатайств по делу, которые требовали предоставление новых сведений о расходах. Представители ответчиков в ходе процесса заявили, что иск Гепрокуратуры подан в нарушение закона, передает ТАСС.

«Люди даже не утверждают аффилированность компаний, ставших предметом иска, а просто предполагают, потому что где-то слышали об этом», – отметил адвокат Рафаэль Карапетян, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

В свою очередь Шестун и его супруга также настаивали на незаконности заявленных к ним требований и попросили суд отклонить иск. По словам Юлии Шестун, в материалах дела отсутствует ряд документов.

Напомним, экс-глава района Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

Ранее генпрокуратура сообщила, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей.

Позднее у Шестуна нашли незаконное имущество еще на 425 млн рублей