У Шестуна нашли незаконное имущество еще на 425 млн рублей

У бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обнаружили незаконное имущество еще на 425 млн рублей.

«Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет 425 млн 53 тыс. 752 рублей 28 копеек», – уточнил сумму официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает РИА «Новости».

Отмечается, что процесс по делу бывшего главы района должен начаться 11 марта в Красногорском городском суде.

В январе Генпрокуратура сообщила, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей.

Напомним, экс-глава района Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

В начале февраля СМИ сообщали, что Шестун якобы пытался покончить с собой в заключении.