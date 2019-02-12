Бывший глава Серпуховского района Шестун пытался совершить суицид в СИЗО

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун пытался свести счеты с жизнью в СИЗО, об этом заявил майор конвойной службы, который привел его в зал Басманного суда.

Судья спросил майора, по какой причине Шестун в «аквариуме» находится в наручниках, передает РИА «Новости».

«По нормативным актам он должен находиться в специальных средствах», – объяснил конвоир.

«Меня сегодня в СИЗО били очень долго, поэтому я прошу снять с меня наручники на то время, пока я в «клетке». Я прошу, чтобы мне вызвали скорую помощь. У меня болит голова, болят почки, которые мне отбили резиновыми дубинками, по мне прыгали», – привел цитату Шестуна «Интерфакс».

Он добавил, что у него отобрали документы, которые он готовил к заседанию суда.

Отмечается, что обвиняемый находится в сопровождении врача.

Адвокат экс-главы района Андрей Гривцов добавил, что подзащитный с 8 февраля проводит голодовку, он требует квалифицированной медицинской помощи и «прекращения террора».

В 2018 году Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

В январе Генпрокуратура сообщила, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей.