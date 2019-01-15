У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков и 22 машины

Генпрокуратура обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля на 10 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«На настоящий момент Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 – это участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и также на номинальных директоров этих юридических лиц», – сказал он.

Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха на 274 млн рублей. Кроме того, у Шестуна есть 22 автомобиля на 27 млн рублей, а все имущество Шестуна оценивается в 10 млрд рублей.

Куренной добавил, что Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии имущества Шестуна в доход государства, передает ТАСС.

В июне 2018 года суд арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.