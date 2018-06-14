Глава Серпуховского района Подмосковья арестован за превышение полномочий

Басманный суд Москвы заключил под стражу главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна по обвинению в превышении полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.

Судья Юлия Сафина постановила избрать Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа, передает ТАСС.

Адвокат главы Серпуховского района Подмосковья назвал обвинение Шестуна необоснованным, а его арест излишне строгой мерой пресечения, пообещав обжаловать постановление о заключении его подзащитного под стражу в Мосгорсуде.

Накануне в правоохранительных органах сообщили, что глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подозревается в должностных преступлениях, у него дома проводят сотрудники ФСБ, изымаются документы.

Глава района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Наказание по статье ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») п. «в» ч. 3 – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.