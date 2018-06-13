Главу Серпуховского района Подмосковья заподозрили в должностных преступлениях

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подозревается в должностных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.

«Сейчас с ним проводятся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение о задержании его по ст. 91 УПК (как подозреваемого в преступлении)», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что следственные действия и обыски у него дома проводят сотрудники ФСБ, изымаются документы, интересующие правоохранительные органы.

Ранее в пресс-службе главы муниципалитета сообщили, что в 6.00 в дом главы Серпуховского района ворвались 40 человек в масках. «Никто из дома не выходил, он по-прежнему находится со всей семьей дома. Я видела, что некоторые СМИ сообщали о задержании, но задержания не было», – уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, источник «Интерфакса» сообщает, что Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков. «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан», – сказал источник, отметив, что к Шестуну был допущен адвокат.

Ведущие к дому улицы перекрыты, журналистов к месту не подпускают.