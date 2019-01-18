СК нашел доказательства владения Шестуна имуществом на 2,2 млрд рублей

Следственный комитет сообщил о получении доказательств владения экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей.

«При проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, (Борисом) Криводубским и (Сергеем) Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что некоторые из граждан, участвующих в схеме, даже не знали о количестве оформленных на них объектов недвижимости.

«Собранные в ходе следствия материалы уголовного дела о несоразмерности полученного дохода и фактического наличия имущества переданы Генеральной прокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества», – сообщает СК.

Также следователи продолжают собирать доказательства свершенных Шестуном и его сообщниками преступлений и других эпизодов их деятельности.

Летом 2018 года суд арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

В январе Генпрокуратура сообщила, что Шестун также является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей.