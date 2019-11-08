Генпрокуратура подготовила иск о конфискации у Шестуна почти 860 объектов недвижимости

Генпрокуратура России подготовила иск о конфискации у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна почти 860 объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей в доход государства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подготовлено новое исковое заявление к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 ответчикам (25 физическим и 20 юридическим лицам)», – сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Он добавил, что в ходе проверки было установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, кроме уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости. «Их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей», – уточнил представитель ведомства.

В апреле у экс-чиновника было изъято имущество на сумму 10 млрд рублей, в том числе 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля.