Прокуратура сообщила о получении «голодающим» Шестуном почти 30 кг еды за месяц

По данным прокуратуры, содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун не соблюдает объявленную голодовку: за месяц семья передала ему почти 30 килограммов еды.

«С целью давления он сообщает ложные сведения о том, что он якобы голодает, что в конечном итоге приведет к его смерти. На самом деле никакую голодовку он не соблюдает, а активно питается в СИЗО», – заявил в Басманном суде Москвы прокурор Степан Тюковкин.

Прокурор и следствие считают, что путем распространения информации о голодовке защита Шестуна добивается смягчения меры пресечения, передает РИА «Новости».

Поле запроса о передачах прокуратура выяснила, что за период с 19 марта по 14 апреля обвиняемый получил «шесть передач, в основном с непродуктивным содержанием: сигареты, носки, одежда, кофе в зернах, шиповник». Однако прокурор утверждает, что «спецоперация по продуктовому обеспечению Шестуна» выявила, что обвиняемый «подговорил сокамерников, чтоб они получали за него».

«С Шестуном содержатся два лица, в том числе некий Сергеев Андрей Андреевич. С 19 марта по 13 апреля Сергееву от жены и дочери Шестуна поступили продуктовые посылки: чернослив, курага, морковь мытая, сыр, шоколад «Сникерс», «Баунти», «Кит-Кат», колбаса сырокопченая», – сказал Тюковкин.

По его словам, семья передала бывшему чиновнику за указанный период «27 килограммов продуктовых посылок».

«Это откровенная ложь», – ответил на слова прокурора Шестун, участвовавший в заседании по видеосвязи из «Матросской тишины» в связи с тем, что находится из-за голодовки в медицинском учреждении.

Факт передачи продуктов сокамернику от своей семьи обвиняемый объяснил тем, что не может прибираться в камере, а продукты отдает за приборку вместо него. Шестун заявил, что с 9 мая ужесточит свою голодовку, отказавшись еще и от воды.

Защита экс-чиновника утверждает, что Шестун голодает свыше 80 дней, а факт передачи ему в камеру продуктов не свидетельствует о приеме пищи им самим.

Напомним, бывший глава был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

Генпрокуратура сообщала, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей. Позднее у Шестуна нашли незаконное имущество еще на 425 млн рублей.