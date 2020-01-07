Зариф отреагировал на отказ в выдаче визы США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал решение США выдать ему американскую визу для участия в заседании Совета Безопасности ООН.

«Американцы боятся, что кто-то придет и расскажет правду американскому народу. Конечно, они ошибаются, потому что мир не ограничивается Нью-Йорком, мы можем говорить с миром и из Тегерана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Зариф опроверг утверждение, что у США было недостаточно времени для выдачи визы. По его словам, американцы делают вид, что Иран призвал провести заседание Совбеза ООН после убийства иранского генерала Касема Сулемани, хотя заявление на визу для главы иранского МИД было подано несколько недель назад.

Ранее во вторник сообщалось, что Соединенные Штаты отказались выдать визу Зарифу для посещения заседания Совета Безопасности ООН.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.