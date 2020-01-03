В Иране назвали число находящихся «на расстоянии выстрела» баз США

В зоне досягаемости Ирана находятся 36 баз США, заявил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

Зульнур заявил, что если США «возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

Он добавил, что «на расстоянии выстрела» находятся 36 американских баз, ближайшая из которых в Бахрейне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после операции США по ликвидации Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.

Между тем ВС США привели в повышенную боевую готовность, а госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак.

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

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