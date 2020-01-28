Мэр Уханя в качестве извинений перед жителями решил подать в отставку

В знак признания своей вины перед жителями Уханя мэр города Чжоу Сяньван намерен подать в отставку, об этом он заявил в интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

«Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения», – передает его слова ТАСС.

Он назвал «действительно жестким» решение закрыть Ухань. «Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества», – подчеркнул Чжоу Сяньван.

Он пояснил, что город было решено закрыть ради того, чтобы сдержать распространение вируса, однако это привело к тому, что Ухань «заработал плохую историческую репутацию».

«Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город», – сказал Сяньван.

Он рассказал, что сейчас тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства, бесплатно предоставляются продукты, готовые обеды и медобслуживание.

«Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства», – признал мэр. Кроме того, градоначальник подтвердил случаи отказа водителей транспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Число зараженных новым коронавирусом, по последним данным, достигло 4547, умерли 106 человек. Предполагается, что пик вспышки коронавируса наступит через 7–10 дней.

При этом генетики из Греции, изучив устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV, не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, как предполагали ученые из Китая.

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