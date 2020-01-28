Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».

Власти китайской провинции Хубэй (административный центр – Ухань) сообщили, что в регионе за сутки умерли 24 человека, зарегистрирован 1 тыс. 291 новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и «Синьхуа».

976 человек находятся в тяжелом состоянии. 60 человек выписаны из больниц.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.