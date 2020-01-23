Ученые из КНР назвали животное, которое могло стать источником распространения нового вируса

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи, пишут СМИ КНР.

Ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и из Уханя – города, откуда начал распространяться вирус, провели исследование по болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

Они сравнили генетический код вируса и генетический код животных, самыми близкими оказались два вида ядовитых змей, обитающих в Китае.

Вместе с тем ряд китайских ученых сомневаются в том, что человек мог заразиться этим вирусом от змеи.

Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

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