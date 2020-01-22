Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе из-за нового вируса

Роспотребнадзор инициировал усиление санитарно-карантинного контроля по всей границе России из-за нового китайского коронавируса, сообщила глава управления эпидемиологического надзора Елена Ежлова.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во все пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем», – подчеркнула Ежлова, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент в России не зафиксировано случаев завоза этой болезни.

При этом в ведомстве уточнили, что в России уже существуют «базовые заготовки» для создания вакцины от нового коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Напомним, за месяц в Китае умерли девять заболевших новым коронавирусом, около трехсот человек были госпитализированы. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.

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