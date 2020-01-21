Пневмония из-за «китайского» коронавируса добралась до США

В США зафиксирован первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В Вашингтоне пневмонию диагностировали у прибывшего из Китая мужчины. Ему около 30 лет. Состояние больного врачи оценили как стабильное, передает ТАСС.