Жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса достигло девяти, сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ли Бинь.

При этом «количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек». Принимаются «активные превентивные меры», передает ТАСС.

Ли Бинь сообщил, что всю необходимую информацию предоставили ВОЗ. Кроме того, «в кратчайшие сроки уведомили» Россию и другие страны, чтобы предотвратить появления там пневмонии нового типа. На постоянной основе поддерживаются контакты с компетентными органами России и других государств.

Китай намерен «приложить максимальные усилия», чтобы в период праздников – наступления Нового года по лунному календарю – пневмония не «приняла трансрегиональный и трансграничный характер».