В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса

В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.

Достоверно известно об усиленных мерах по контролю в Шереметьево, Внуково и аэропортах Екатеринбурга и Иркутска, передают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Правительство России в связи с распространением в Китае нового коронавируса усилило санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу, завила и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, сообщают РИА «Новости».

В понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, погибли три человека, позже число погибших удвоилось.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в Ухань.