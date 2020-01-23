Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 571

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае составляет 571 человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения.

Из 571 человека 95 находятся в тяжелом состоянии. Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР, передает РИА «Новости».

За сутки в 24 провинциях и городах зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие – в основном люди старше 65 лет.

В 13 провинциях также зафиксировали 257 новых случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване. Также по одному – в США, Японии, Южной Корее, еще три случая – в Таиланде.

Под медицинскими наблюдением находятся 4 тыс. 928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.

В среду сообщалось, что пассажиры из Пулково, госпитализированные с подозрением на коронавирус, находятся в больницах Санкт-Петербурга в стабильном состоянии.