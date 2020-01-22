Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных с подозрением на коронавирус

Пассажиры из Пулково, госпитализированные с подозрением на коронавирус, находятся в больницах Санкт-Петербурга в стабильном состоянии, диагноз коронавирус пока не установлен, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Пациенты из Санкт-Петербурга, в отношении которых возникли подозрения на наличие заболевания кроновирусной инфекцией, находятся в профильных медицинских организациях города. Состояние пациентов оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Отметим, что в настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз кроновирусной инфекции не установлен», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. Оба прибыли в страну с симптомами ОРВИ. В Минздраве сообщили, что их обследование займет несколько дней.

Позже власти города сообщили, что у прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина Китая не подтвердился коронавирус.

В Китае от нового вируса погибли 17 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о распространении этого вируса.