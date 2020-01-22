В Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге с проявлением ОРВИ госпитализированы двое граждан – китайский студент и гражданин России, сообщил главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев.

«С подозрением у нас два пациента, которые обследуются. У них клинические проявления респираторной инфекции, мы выясняем, какая [инфекция]. Мы занимаемся диагностикой. Один россиянин прилетел из Китая, другой – китайский студент, который прилетел в Петербург раньше, не сегодня», – передает слова Яковлева ТАСС.

В пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора пояснили, что пассажир из Шанхая, которого увезли в инфекционную больницу из аэропорта Пулково, сам обратился за помощью с высокой температурой.

«За помощью мужчина обратился сам, у него температура около 38 [градусов]», – сказала представитель ведомства.

Она пояснила, что у него подозревают ОРВИ, но окончательного диагноза пока нет.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил, что результаты диагностики двоих госпитализированных с признаками ОРВИ в Петербурге будут готовы утром в четверг.

До этого сообщалось, что прилетевшего из Китая российского гражданина госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с подозрением на новый коронавирус. Он прилетел из Шанхая.

Также появились сведения о госпитализации мужчины в Москве с подозрением на коронавирус. Он прилетел из Таиланда.

До этого в Китае заявили о гибели 17 человек от нового типа коронавируса. Около 300 госпитализированы. Зарегистрирован первый случай в США. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом коронавирусе.