Появились сведения о госпитализации мужчины в Москве с подозрением на новый коронавирус

Пассажир рейса Таиланд – Шереметьево госпитализирован в Москве как предполагаемый носитель китайского коронавируса, сообщают СМИ.

Утверждается, что пассажиру самолета, летевшего из Бангкока в Москву, стало плохо во время полета. В салоне объявили, что ищут врача. По прилету, как сообщают очевидцы, людей не выпустили, а в салон зашли врачи в спецодежде и отправились к больному пассажиру, сообщает «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Остальным, утверждают СМИ, рассадили и дали заполнить формы. На выходе у всех замеряли температуру.

Прилетевшего из Китая российского гражданина госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с подозрением на новый коронавирус. Он прилетел из Шанхая с симптомами ОРВИ.

До этого в Китае заявили о гибели 17 человек от нового типа коронавируса. Около 300 госпитализированы. Также зарегистрирован первый случай в США.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль по всей границе России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом вирусе.