В Петербурге госпитализировали первого россиянина с подозрением на китайский вирус

Прилетевшего из Китая российского гражданина положили в больницу с подозрением на новый коронавирус, пишут СМИ.

«Пациент следует в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности будут известны после результатов анализов», – сказали в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной, передает «Интерфакс».

Медики заподозрили у больного россиянина новый коронавирус, распространяющийся в Китае, пишет 78.ru. Главврач больницы имени Боткина Алексей Яковлев подтвердил изданию, что к ним направили первого пациента с подозрением на это заболевание.

На данный момент пациента везут из Пулково в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в Китае за месяц от нового коронавируса умерли девять человек, еще около 300 госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что следует ожидать нового вида пневмонии в ближайшее время. Уже был зарегистрирован первый случай в США.