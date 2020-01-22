Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось

От нового типа коронавируса в Китае погибло уже 17 человек, сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

«По данным на 20.00 по местному времени (15.00 мск) количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Китае за месяц от нового коронавируса умерли девять человек, еще около 300 госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что следует ожидать нового вида пневмонии в ближайшее время. Уже был зарегистрирован первый случай в США.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль по всей границе России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно о новом вирусе и о том, как от него защититься.