У госпитализированного в Петербурге китайца не подтвердился коронавирус

У прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина Китая не подтвердился коронавирус, сообщили власти города.

Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за пассажирами прибывшего из Шанхая в Санкт-Петербург самолета, на котором прилетел госпитализированный с подозрением на коронавирус россиянин, будет установлено медицинское наблюдение, передает «Интерфакс».

«Поликлиники по месту жительства должны определить списки пассажиров и проверить их состояние. Думаю, что какое-то контактное наблюдение они должны установить», – сказал он. По его словам, у вируса есть инкубационный период.

Уточняется также, что сотрудники Роспотребнадзора с помощью тепловизора проверяют все прямые рейсы, которые прибывают из Китая в Петербург. Это 5-8 рейсов в неделю.

Ранее появились сведения о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. У обоих симптомы ОРВИ. В Минздраве сообщили, что обследование займет несколько дней.

В Китае от нового коронавируса погибли 17 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом вирусе.