Мурашко назвал сроки обследования пациентов с подозрением на коронавирус

Обследование пациентов из Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус займет несколько дней, заявил новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас идет стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней», – передает его слова ТАСС.

В комитете Госдумы по здоровью отметили, что Россия с точки зрения эпидбезопасности находится в высокой степени готовности к противостоянию угрозе коронавируса. Подчеркивается, что нет угрозы эпидемии, передает РИА «Новости».

Ранее появились сведения о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. У обоих симптомы ОРВИ, однако проводятся исследования.

Напомним, в Китае от нового типа коронавируса погибли 17 человек. Первый случай зарегистрирован также в США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом типе коронавируса.