Ученые усомнились в природе нового коронавируса

Генетики из Греции изучили устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV и не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, что ранее предположили ученые из Китая, сообщается в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Наше исследование опровергает гипотезу о том, что вирус 2019-nCoV появился в результате недавней рекомбинации. В частности, примерно половину его генома, в том числе и ту часть, которая кодирует шипы на его оболочке, отвечающие за проникновение в клетки человека, относится к уникальной новой линии коронавирусов, не похожей на другие патогены из подсемейства вирусов, связанных с SARS», – цитирует статью ТАСС.

Первый анализ структуры ДНК нового коронавируса показывал, что его возбудитель появился в результате так называемой рекомбинации вируса RaTG13, от которого страдают летучие мыши, и какого-то неизвестного ранее коронавируса.

Этот термин обозначает ситуацию, когда два вируса одновременно поражают один организм, что может привести к обмену участками ДНК или РНК, как в случае с коронавирусами, кодирующими некоторые части их генома. Китайские ученые предполагали, что коронавирус 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку после подобных обменов генетическим материалом.

Молекулярные биологи из Афинского университета подвергли этот вывод сомнению, сравнив наборы мутаций в геномах 2019-nCoV и RaTG13. Результаты анализа показали, что вирус, действительно, тесно связан с патогенами, которые поражают живущих в провинции Юннань летучих мышей. Однако также было обнаружено несколько уникальных черт в устройстве РНК вируса, которые опровергают гипотезу о недавней рекомбинации.

Так, генетики не выявили никаких намеков на то, что геном 2019-nCoV представлял собой набор из фрагментов РНК разных вирусов. Кроме того, ученые открыли несколько уникальных коротких участков, чья структура не похожа на генетический материал, характерный для других вирусов, относящихся к числу группы SARS, возбудителя атипичной пневмонии 2003 года, которые также поражают летучих мышей.

Пока исследователи не определили, как эти последовательности появились в РНК 2019-nCoV, однако само их существование однозначно указывает на то, что вирус не мог возникнуть в результате рекомбинации.

Ранее сообщалось, что в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.

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