При крушении пожарного самолета в Австралии погибли трое

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщили СМИ.

Как пишет газета Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата.

Как добавил комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока неизвестна, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в четверг в Сельской пожарной службе штата сообщили, что австралийские власти потеряли связь с самолетом, который тушил лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.

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