Пожарный самолет пропал в Австралии

Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который тушил лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, сообщили в Сельской пожарной службе штата.

«Сельская пожарная служба (штата – прим.ВЗГЛЯД) Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной службы.

В сентябре прошлого года из-за сезона жары в нескольких австралийских штатах начались лесные пожары, которые к январю охватили немалую часть материка. В итоге дым сначала охватил Австралию, а затем практически обогнул планету.

15 января научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова, климатолог Александр Чернокульский рассказал газете ВЗГЛЯД, что в местах, куда распространился смог от австралийских пожаров, на несколько недель наступит некое подобие «ядерной зимы», там упадет температура воздуха.

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