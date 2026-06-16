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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    22 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

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    16 июня 2026, 14:47 • Новости дня

    Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны продолжают придерживаться прежних подходов к международным кризисам, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Двойные стандарты, привычки Запада никуда не делись», – сказал Лавров, отвечая на вопрос, почему в отношении Израиля не вводятся санкции, передает РИА «Новости».

    Фидан, в свою очередь, высказал мнение, что Израиль способен сорвать возможное соглашение между США и Ираном. Он отметил, что для предотвращения такого сценария вся мировая общественность должна взять на себя обязательства по обеспечению выполнения договоренностей.

    Ранее Лавров заявил, что осуждаются действия Ирана, а атаки США игнорируются.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Политолог Владимир Сажин отметил, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал крупным прорывом для Тегерана и поражением израильской политики.

    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Политолог Сажин: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После того, как Израиль атаковал пригород Бейрута, а Тегеран отказался заключать сделку, Дональд Трамп был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена. Вероятно, с этим связаны упомянутые в согласованном проекте меморандума привилегии Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, соглашение предполагает среди прочего снятие морской блокады иранских портов и разморозку активов.

    «Согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном – положительный сигнал. В то же время встает вопрос: кто победил в этой войне?» – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, перевес на стороне Исламской республики. «Содержание соглашения – в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов – большой прорыв Тегерана, который сулит стране хорошие перспективы восстановления», – уточнил собеседник.

    Что касается Дональда Трампа, то было понятно: ему как воздух нужна сделка, считает политолог. «Много факторов довлело над ним. Так, близится 4 июля – дата 250-летия независимости США. Кроме того, на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас в экспертном сообществе допускают, что республиканцы потерпят поражение, что скажется на политической судьбе американского лидера», – пояснил аналитик.

    По его мнению, именно поэтому глава Белого дома стремится как можно быстрее оформить промежуточное соглашение. Более того, меморандум стал полным поражением израильской политики и лично Биньямина Нетаньяху, продолжил Сажин. Он допускает, что нынешние события могут повлиять на исход выборов в израильский парламент, которые запланированы на ноябрь 2026 года. «Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне политолог напомнил, что за несколько часов до объявления о согласовании меморандума ситуация в регионе резко обострилась: израильские военные атаковали пригород Бейрута, после чего иранские представители отказались что-либо подписывать. «Это взбесило Трампа. По информации СМИ, он отчитал Нетаньяху. Президент США также был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена – вероятно, с этим связаны упомянутые в меморандуме привилегии Ирана», – предположил спикер.

    В некотором смысле Тегеран может благодарить Тель-Авив за эту сделку. Впрочем, иранская переговорная группа и ее навыки дипломатии сыграли не последнюю роль в достижении соглашения между сторонами, добавил Сажин. По его мнению, прогнозировать развитие диалога сторон по ядерной программе Исламской республики сложно. «Я думаю, Тегеран будет затягивать весь этот процесс до ноября, если они полностью не сломают Трампа до того», – считает собеседник.

    «Но в конечном счете все сведется, вероятно, к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – то есть, что называется, вернется на круги своя, против чего Трамп и боролся с 2018 года», – указал политолог. В то же время помехой для реализации меморандума может стать позиция Израиля. «Еврейское государство было выведено за скобки переговоров США и Ирана. При этом у израильтян своя война против оси сопротивления, – напомнил аналитик. – Другое дело, что Трамп, который страшно заинтересован в сделке, надавит на Нетаньяху, чтобы тот сократил свои планы в отношении «Хезболлы».

    По мнению Сажина, израильские военные не станут проводить операции в Ливане до 19 июня, до подписания в Женеве соглашения. «Однако потом во время процесса американо-иранских переговоров по основополагающему договору израильтяне вряд ли будут сидеть тихо. Тем более внутри страны усиливается оппозиция к Трампу», – заключил эксперт.

    Напомним, США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. Информацию подтвердили американский лидер Дональд Трамп, заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. По информации The New York Times, в церемонии примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Последний допустил присутствие Трампа.

    Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

    При этом, как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, соглашение Вашингтона и Тегерана ни к чему не обязывает еврейское государство. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы – независимое и суверенное государство!» – подчеркнул Бен-Гвир.

    Отметим, 14 июня, накануне объявления сделки между США и Ираном, Израиль ударил по Бейруту. Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. По информации СМИ, глава Белого дома обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

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    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

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    16 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Израиль заявил об отмене соглашений с палестинцами по Хеврону
    Израиль заявил об отмене соглашений с палестинцами по Хеврону
    @ StringersHub/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти приняли решение аннулировать положение соглашений Осло, которое касалось управления городом Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

    Министр финансов Израиля и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич объявил об отмене части соглашений с палестинскими властями, передает РИА «Новости». Речь идет о контроле над городом Хеврон.

    Политик, который также курирует поселенческую деятельность, отметил, что долгие годы действовал пункт соглашений Осло.

    «Передававший муниципалитету Хеврона полномочия, касающиеся еврейского квартала и святых мест в городе», – пояснил он, назвав это положение абсурдным. Смотрич добавил, что 15 июня этому был положен конец во время открытия поселения Дорен.

    Как уточняет портал Ynet, теперь полномочия по планированию и строительству в еврейском квартале и районе святых мест, включая пещеру Махпела, переходят под полную ответственность Израиля. Ранее эти вопросы находились в ведении арабского муниципалитета.

    Хевронский протокол был подписан в 1997 году премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером ООП Ясиром Арафатом. Документ предполагал частичную передислокацию израильских войск в рамках мирного процесса. Поселенческая активность Израиля остается серьезной проблемой в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к аннексии Западного берега реки Иордан.

    В апреле министр финансов предложил расширить границы Израиля за счет территорий соседних государств.

    Президент США Дональд Трамп выступил против захвата палестинских земель.

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    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

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    14 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Израильские военные приказали жителям юга Ливана покинуть дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Население десятков деревень в провинции Набатия получило срочное указание израильских военных переместиться за реку Захрани, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

    «Мы вынуждены принимать решительные меры против «Хезболлы», которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня», – заявил военный, передает ТАСС.

    Он также предупредил, что нахождение рядом с боевиками или военной техникой организации представляет прямую угрозу для жизни. Ливанским семьям настоятельно рекомендовано уйти на северный берег реки Захрани ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам шиитского движения на юге Ливана. За одну неделю израильские военные ликвидировали свыше 30 членов этой организации.

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    14 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    Al Hadath: Израиль убил командира «Хезболлы» в Бейруте с помощью авиаудара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воздушная атака на штаб шиитского движения на южной окраине Бейрута привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы», сообщают СМИ.

    Израильские самолеты нанесли удар по южной окраине ливанской столицы, погиб один из военных руководителей шиитской организации, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Имя убитого на данный момент не раскрывается.

    Целью атаки стало пятиэтажное здание в районе Гобейри, где якобы располагался штабной офис «Хезболлы».

    Уничтоженный командир занимался организацией оперативной связи. В его обязанности входила координация взаимодействия между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

    Ранее в воскресенье Израиль нанес удары по пригородам Бейрута.

    В мае армия Израиля подтвердила ликвидацию командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута.

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    14 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Axios: Израиль предупредил США перед атакой на пригород Бейрута

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные проинформировали американское командование о планах атаковать командный центр движения «Хезболла» в южном пригороде ливанской столицы.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара по пригороду Бейрута сообщила о своих намерениях Центральному командованию ВС США (CENTCOM), передает РИА «Новости». Об этом рассказал журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от американских и израильских чиновников.

    «Израильская армия уведомила CENTCOM незадолго до нанесения удара по Бейруту», – написал журналист в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее ЦАХАЛ подтвердил атаку на командный пункт движения «Хезболла», расположенный в районе Дахия.

    По предварительной информации от ливанской службы скорой помощи, в результате ударов израильской авиации по району Гбейри погиб один человек. Еще несколько местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

    В результате атаки на квартал Гбейри погиб как минимум один человек. Эта воздушная бомбардировка привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы».

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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    14 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные атаковали южный пригород ливанской столицы, в результате чего погиб как минимум один человек и несколько получили ранения.

    Авиация Израиля нанесла удары по району Гбейри, расположенному в южном пригороде Бейрута, передает РИА «Новости». По предварительной информации, жертвой атаки стал один человек, еще несколько мирных жителей пострадали.

    «Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые», – сообщил источник агентства в ливанской службе скорой помощи.

    Уточняется, что снаряды попали в две квартиры жилого дома. Израильская армия подтвердила факт атаки, заявив, что целью удара был командный штаб движения «Хезболла» в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

    Неделей ранее военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в этом же районе.

    Власти Ирана пообещали жестко ответить на обстрелы ливанской столицы.

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    13 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели более 3,7 тыс. человек при ударах Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильских атак по ливанской территории со 2 марта число погибших достигло 3756 человек, еще более 11 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

    Общее количество жертв агрессии со 2 марта по 13 июня составило 3756 погибших и 11632 раненых, передает РИА «Новости».

    «Общее количество жертв агрессии со 2 марта по 13 июня составило 3756 погибших и 11632 раненых», – говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана. За прошедшие сутки число погибших увеличилось на 45, а раненых – на 149 человек.

    Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии. Перед этим ЦАХАЛ распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило об атаках на израильских военных и их технику в нескольких районах на юге Ливана. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся при посредничестве США ливано-израильские переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    В середине мая израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

    Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщало о гибели 2846 граждан из-за массированных обстрелов.

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    14 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по пригороду Бейрута

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрел территории страны со стороны движения «Хезболла», сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

    «В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации «Хезболлах» в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел «Хезболлы» территории Израиля», – подчеркивается в заявлении для прессы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы своей территории.

    Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту и по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке Ливана.

    Накануне израильские военные объявили о начале серии ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

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    15 июня 2026, 21:49 • Новости дня
    «Хезболла» сорвала продвижение бронетехники Израиля на юге Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы движения «Хезболла» атаковали израильские силы на юге Ливана и вынудили их отступить.

    Инцидент произошел при попытке продвижения военных в районе населенного пункта Кфар-Тибнит, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления управляемыми ракетами и ударными беспилотниками Ababil противостояли вражеским силам при попытке продвинуться, что вынудило их отступить», – заявили в пресс-службе движения. По данным организации, израильская колонна состояла из бульдозера и двух танков Merkava. Она двигалась из района Хама-Арнун в направлении окраины Кфар-Тибнит.

    Эта атака стала первой после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, включающего условия прекращения огня. Несмотря на договоренности, израильская армия предприняла попытки продвижения на юге страны, а также нанесла удар беспилотником по транспортному средству в одном из населенных пунктов.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия нового соглашения между США и Ираном.

    В конце мая израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    В ответ на нарушения режима прекращения огня ливанское движение «Хезболла» осуществило десятки атак по позициям ЦАХАЛ.

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