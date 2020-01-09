Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
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В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

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О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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              Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

              Символы Австралии – коала – стали одной из жертв крупнейших на континенте лесных пожаров   9 января 2020, 17:15
              Фото: AAP Image/David Mariuz/REUTERS
              Текст: Виктория Никифорова

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              Австралия переживает одно из самых страшных стихийных бедствий в своей истории – грандиозные лесные пожары. Но самым интересным в этой ситуации оказались даже не масштабы природной катастрофы, а реакция западного общества и СМИ на это событие. В том числе по сравнению с тем, как там реагировали на летние пожары в России.

              Стихия разбушевалась еще в августе, когда на континенте была зима. Тогда тысячи пожаров вспыхнули в Окленде и Новом Южном Уэльсе.

              На сегодняшний день огнем уничтожен почти весь лес на Восточном побережье Австралии. Сгорели десятки миллионов гектаров буша – дикого лесного массива. Только по официальным данным, погибло 25 человек. На снимках, сделанных из космоса, отлично видно, как ранее зеленое побережье выгорело практически полностью. Масштабы пожарищ невольно заставляли усомниться в официальной цифре 8,5 млн гектаров, уничтоженных огнем. А ведь австралийский буш – это не просто деревья и кустарники, это место обитания тысяч редчайших видов животных и птиц, многим из которых нет аналогов на планете. То есть с августа горел крупнейший заповедник мира со всеми своими обитателями, а мировая пресса усиленно делала вид, что ничего не происходит.

              Сибирь им важнее

              Когда весь этот кошмар разгорался, главные СМИ Запада обращали внимание исключительно на пожары в сибирской тайге. Никто не писал о том, что ежегодные летние пожары в тайге – вещь рядовая и вполне экологичная. С их помощью лес освобождается от сухостоя. Напротив, в СМИ – и западных и во многих отечественных – царила подлинная паника.

              Несмотря на то, что МЧС РФ оценило площадь пожаров в тайге примерно в три миллиона гектаров, руководитель «Гринпис» в России Григорий Куксин все время повторял, что «на самом деле», горит 14,9 млн гектаров. Его позицию усердно транслировали все ведущие либеральные СМИ, а также лидеры мнений в соцсетях, внезапно ощутившие себя заядлыми защитниками природы.

              Паника нарастала. Куксин грозил, что дым от лесных пожаров может, при определенных условиях, накрыть даже Москву. Никто не задавался вопросом о направлении ветров над Россией (в наших умеренных широтах они дуют с запада на восток), никто не спрашивал о расстоянии между локальными участками сибирской тайги и столицей, никто не рефлектировал – все распространяли точку зрения «Гринпис». Современные художники постили в соцсетях свои маловысокохудожественные проекты на тему пожаров.

              Вся эта истерия закончилась так же внезапно, как началась. Пожары в русской тайге утихли в сентябре, естественным путем, с помощью осенних дождей, как оно всегда и было. Австралия тем временем продолжала гореть, но почему-то никто не обращал на это внимания.

              «Форменный апокалипсис»

              В сентябре 2019 года загорелось Северное побережье, и почти сразу же огонь пошел южнее. Практически до основания сгорел город Батлоу в Новом Южном Уэльсе.

              В октябре заполыхали национальные заповедники к юго-западу от Сиднея, вскоре неконтролируемое пламя перекинулось на населенные пункты.

              В ноябре горел чуть не весь Квинсленд.

              В декабре огонь опустошил заповедник на острове Кенгуру. Только коала, по подсчетам зоозащитников, здесь погибло около 25 тысяч особей. Всего же в осенних австралийских пожарах было уничтожено около миллиарда животных, птиц и рептилий, многие из которых принадлежат к уникальным и вымирающим видам.

              Быстро выяснилось отличие австралийских пожаров от сибирских.

              Если в тайге горели необитаемые участки леса, то в Австралии огонь вышел из-под контроля и подобрался к поселкам и городам. Массово горели машины, частные дома, сельскохозяйственные строения, в дыму и огне погибали люди. Точное число жертв пока не оглашается.

              В декабре 2019 года огонь подошел вплотную к крупнейшему городу страны. Сидней накрыло густым смогом. В дыму утонули очертания знаменитого оперного театра и моста Харбор-Бридж. Паромное сообщение остановилось. Массовые ДТП блокировали дороги. Власти города сообщили, что «это все форменный апокалипсис», и попросили горожан не выходить из дома.

              Однако выходного дня им никто не устроил. Сиднейцы вынуждены были добираться до работы в сплошном дыму, от которого не спасали медицинские маски, массово раскупленные в аптеках. В результате число госпитализированных больных за один день, 10 декабря, выросло на четверть – пациенты массово жаловались на удушье и теряли сознание прямо на улицах.

              Декабрьские фотографии Сиднея выглядят как кадры фантастического хоррора про гибель планеты Земля. Однако даже тогда австралийский ад так и не попал в передовицы мировых СМИ. Журналисты, правозащитники и гринписовцы хранили упорное молчание. Ничего не говорила по этому поводу даже чудо-девочка Грета Тунберг. Разве что популярные таблоиды публиковали фото своих австралийских корреспондентов. Причем картинки подбирались на диво позитивные – вот жених с невестой пытаются сняться в фотосессии на пляже в сплошном дыму, а вот «улыбается и машет» прохожий в марлевой повязке, едва различимый за пеленой густого смога.

              Виноваты «Зеленые»

              Только в январе многотерпеливых австралийцев наконец прорвало. Происходящий кошмар уже невозможно было выдавать за стихийное бедствие. Люди убедились, что власти полностью отстранились от решения их проблем и не собираются помогать погорельцам.

              Прямо на Новый год двое жителей графства Бега Вэлли – отец и сын – заживо сгорели в лесном пожаре. Премьер-министр страны Скотт Моррисон приехал, чтобы выразить местным жителям свои соболезнования. «Вам должно быть стыдно за себя, мистер премьер-министр!» – кричали ему разозленные местные жители. Глава государства спешно ретировался. Все это позорище попало на видео и в соцсети.

              Началась полемика в парламенте. Соцсети взорвались ненавистью по отношению к властям. В ходе этих прений выяснилось много интересного. Оказалось, например, что виновниками чудовищной экологической катастрофы в стране стали австралийские «Зеленые».

              Несколько лет назад партия «Зеленых» добилась запрета контролируемых поджогов буша. Эта практика столетиями применялась в Австралии для борьбы с сухостоем. Как ни странно, контролируемые пожары действительно предотвращали массовые возгорания, подобные нынешней катастрофе. Они выжигали сухостой и не трогали здоровые растения.

              Запрет контролируемых поджогов привел к тому, что дикий лес принялся гореть целиком. Ответственность за это несут именно «Зеленые». Они, впрочем, продолжают винить во всем глобальное потепление.

              Оказалось также, что в отличие от России, в Австралии борьба с пожарами не ведется вообще. Если у нас в таких случаях к тушению подключают МЧС и Минобороны, самолеты сбрасывают на леса тонны воды, вертолеты высаживают десанты пожарных, то в Австралии за все эти месяцы использовали для борьбы с пожарами лишь несколько экспедиций по несколько десятков спасателей. Прибыв на место возгорания, пожарные отчитывались о невозможности борьбы с огнем. Во избежание жертв, их срочно эвакуировали назад, а огонь продолжал бесконтрольно распространяться.

              Никакой помощи от государства погорельцам не предлагается. Они не получат ни новых домов, ни пособий. Единственное, на что они могут надеяться – это выплаты от страховых компаний. Однако все выглядит так, что масштабные пожары 2019 года будут признаны форс-мажором, и тогда погорельцам придется отстраиваться за свой счет.

              Надежда только на пожертвования

              Сегодня, когда масштабы австралийской трагедии уже невозможно скрыть, мировые СМИ наконец-то их освещают. Власти Австралии пользуются этим хайпом, чтобы переложить все заботы о пострадавших на плечи общественности. На всех прогрессивных сайтах уже ведется сбор средств. Девушка с профессией «модели» обнародовала в Instagram свое обнаженное фото и, пока ее не успели заблокировать, собрала 750 тысяч английских фунтов «в помощь австралийским погорельцам». Рупор либеральной интеллигенции – газета «Гардиан» задалась очевидным вопросом: дойдут ли хоть какие-то из собранных средств до пострадавших.

              Даже известная теннисистка Мария Шарапова, обладательница российского и американского паспортов, успела пожертвовать свой гонорар в 25 тысяч долларов жителям Австралии, пострадавшим от пожаров.

              Понятно, что эта выплата была своего рода налогом, которым облагаются на Западе все добившиеся успеха «глобальные русские». Показательно, однако, что пострадавшим от сибирских пожаров госпожа Шарапова не пожертвовала ничего. Об этом в России уже сочиняют анекдоты.

              Очевидно также, что пожары в Сибири ни в какое сравнение не идут с экологической катастрофой в Австралии, которая продолжает уносить человеческие жизни – от смога до сих пор гибнут люди, страдающие легочными заболеваниями. А пока австралийцы ожидают усиления ветра, который продолжит разносить пламя дальше по их многострадальной стране.


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