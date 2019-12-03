Пожары уничтожили 20% эвкалиптовых лесов в Голубых горах Австралии

В Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пожары бушуют еще с 1 июля. Огонь уничтожил уже более 800 тыс. га леса в национальных парках Нового Южного Уэльса, всего огонь затронул 1,9 млн гектаров, сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные данные.

Представитель совета по охране природы штата Крис Гэмбиан назвал происходящее «глобальной трагедией» и «абсолютным кризисом».

Ущерб от огня в нынешнем сезоне сравнивают с 2002-2003 годами, когда пожары затронули более 1 млн гектаров парков и заповедников. Отмечается, что тушению препятствует погода: сильный ветер и крайне низкая влажность.

Официальный представитель управления промышленности и окружающей среды Нового Южного Уэльса сообщил, что в районе больших Голубых гор будут проводить мероприятия по восстановлению территорий.

Район больших Голубых гор вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Это семь национальных парков и одна особо охраняемая территория в Новом Южном Уэльсе. Там представлено многообразие эвкалиптовых лесов Австралии, многие из которых сформировались во время существования суперконтинента Гондвана.

Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября, имеются жертвы среди населения. Огонь уничтожил уже более 1 млн гектаров леса, в том числе места обитания коал, передает РИА «Новости».

По данным на утро вторника, в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано 118 очагов пожаров, 48 из которых вышли из-под контроля. С огнем борются около двух тысяч пожарных.

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