Возмущенные пожарами жители Австралии вторглись в дом премьера

В дом главы правительства Австралии Скотта Моррисона вторглись двое жителей страны, которые выразили недовольство действиями премьера по устранению лесных пожаров.

В пригородный дом Моррисона в Сазерленд-Шире вторглись 33-летний мужчина и 18-летняя девушка. Находясь в доме премьера, они вышли в интернет и заявили, что явились к главе правительства «по приглашению и ожидали радушной встречи».

Сам премьер был в Виктории, посещая разрушенные огнем города, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sun.

Полиция задержала потенциальных вандалов за посягательство на частную собственность. При этом имущество Моррисона не пострадало.

Напомним, в Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД