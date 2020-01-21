Новым министром просвещения вместо Васильевой стал глава Рособрнадзора

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву на посту министра просвещения России, следует из указа президента о новом правительстве.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Кравцова Сергея Сергеевича Министром просвещения Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кравцову 45 лет, доктор педагогических наук, доцент. С 2013 года работал на посту руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). До этого руководил департаментами регионального развития и управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве, председателем которого стал Михаил Мишустин. Состав кабинета министров значительно изменился. У Мишустина будет девять вице-премьеров, первым заместителем назначен бывший помощник Путина по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

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