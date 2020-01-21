В Иране назначили награду за голову Трампа

Иранский депутат Ахмад Хамза заявил, что любой, кто убьет американского президента Дональда Трампа, получит 3 млн долларов.

«От имени народа Кермана (иранская провинция) я заявляю, что мы дадим 3 млн долларов наличными любому, кто убьет Трампа», – приводит его слова агентство ISNA.

США в начале января убили командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани по приказу Трампа. В ответ Иран нанес удары по американской авиабазе в Ираке и военному объекту в Иракском Курдистане.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп толкает Иран под новый удар.

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