Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Макрон навязывает своим согражданам и союзникам ложную интерпретацию происходящих событий. Он указывает, что анализ французского лидера является надуманным, что ведет к серьезным ошибкам в планировании внешней политики.

Косачев отметил, что Макрон неправильно интерпретирует реакцию России на действия НАТО, представляя ее как проявление «природной агрессивности».

По его мнению, такие выводы и предложения Макрона могут привести к фатальным последствиям. Вице-спикер также провел сравнение между выступлением президента США Дональда Трампа перед Конгрессом и обращением Макрона, подчеркнув, что Трамп сосредоточился на внутренних проблемах страны, в то время как французский президент видел основную угрозу во внешних факторах, особенно в России.

Согласно анализу Косачева, подход Макрона к международной политике может оказаться опасным для Европы.

Он считает, что подобные заявления лишь отвлекают от решения реальных внутренних проблем Франции и других европейских стран.

В результате, вместо конструктивного диалога и поиска путей взаимодействия с Россией, Европа рискует оказаться в ситуации, где ложные представления становятся основой политических решений.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов обвинил Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.