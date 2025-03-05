Губернатор: Дом в Белореченске обрушился из-за взрыва газового баллона

Губернатор Кондратьев сообщил, что дом в Белореченске обрушился после взрыва газового баллона

Tекст: Вера Басилая

Кондратьев сообщил, что детонация произошла ночью в здании на улице Красной. В результате взрыва обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Оперативные службы разбираются в причинах происшествия, передает ТАСС.

По словам Кондратьева, в результате обрушения пострадали несколько человек. Один из них получил обширные ожоги при необходимости будет переведен в краевую больницу. У другого пострадавшего диагностирован ушиб, третьему назначено амбулаторное лечение. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным оперативных служб, число поврежденных квартир достигло восьми, из которых две разрушены полностью. Специалисты и эксперты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить точное количество пострадавших и степень тяжести нанесенных им травм.

Ранее взрыв стал причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, по предварительным данным, из-за газового оборудования.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы.