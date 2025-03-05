Названа предварительная причина обрушения дома на Кубани

Оперативные службы назвали взрыв газа предварительной причиной обрушения дома в Белореченске

Tекст: Вера Басилая

По данным оперативных служб, предварительный осмотр показал, что взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения жилого дома в Белореченске. Администрация Белореченского городского поселения уже ввела режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, а также исполняющий обязанности межрайонного прокурора Александр Журавлев. Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты проводимой процессуальной проверки, а также организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Между тем, в результате взрыва пострадали восемь квартир. Повреждены помещения на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов. В числе поврежденных квартир на четвертом этаже находятся квартиры 27, 28, 41 и 42, а на пятом – квартиры 31, 32, 45 и 46, передает РИА «Новости».

Ранее в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили травмы, а более 50 человек были эвакуированы.