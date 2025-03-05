Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
США решили сформировать стратегический резерв биткойна
Президент США Дональд Трамп планирует провести первый криптосаммит в Белом доме 7 марта, где будет объявлено о создании стратегического резерва биткойна в США.
Президент США намерен провести 7 марта в Белом доме первый в истории криптосаммит. На этом мероприятии, которое объединит лидеров криптовалютной отрасли, он объявит о создании стратегического резерва биткойна в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник. По его словам, президент заинтересован в формировании такого резерва и говорил об этом еще во время своей предвыборной кампании. «Президент убежден в необходимости стратегического резерва биткойна», – заявил Латник в интервью американскому порталу The Pavlovic Today.
Кроме того, министр отметил, что на криптосаммите будет обсуждаться вопрос о том, как поступать с другими криптовалютами. Ожидается, что и по этому вопросу будут сделаны важные заявления.
В последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.