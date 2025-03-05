США решили сформировать стратегический резерв биткойна

Tекст: Ольга Иванова

Президент США намерен провести 7 марта в Белом доме первый в истории криптосаммит. На этом мероприятии, которое объединит лидеров криптовалютной отрасли, он объявит о создании стратегического резерва биткойна в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник. По его словам, президент заинтересован в формировании такого резерва и говорил об этом еще во время своей предвыборной кампании. «Президент убежден в необходимости стратегического резерва биткойна», – заявил Латник в интервью американскому порталу The Pavlovic Today.

Кроме того, министр отметил, что на криптосаммите будет обсуждаться вопрос о том, как поступать с другими криптовалютами. Ожидается, что и по этому вопросу будут сделаны важные заявления.

На ваш взгляд Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом? Да

Нет

Встречи не будет

Голосовать Результаты

В последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.