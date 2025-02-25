Иран решил продолжить консультации с Россией и КНР по ядерной программе

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы обговорили тему ядерной программы Ирана. Наши специалисты находятся в прямом контакте, и мы будем их продолжать. Мы продолжим координироваться с нашими российскими и китайскими партнерами по ядерному вопросу», – подчеркнул Арагчи, передает ТАСС.

Между тем Лавров также отметил важность использования дипломатических ресурсов для разрешения кризиса вокруг иранской ядерной сделки. По его словам, дипломатия остается актуальной, и ее нужно задействовать максимально эффективно, без применения угроз и силовых решений, пишет РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Россия и Иран настроены на продолжение поиска решений для выхода из ситуации, созданной западными странами. Он выразил уверенность в том, что есть потенциал для дипломатического урегулирования иранского ядерного вопроса, который следует использовать в полном объеме.

Напомним, во вторник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.