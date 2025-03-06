Сенатор Кастюкевич заявил о разделе Украины странами Запада

Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных

Военный эксперт Кашин: Ограничение США на передачу Британией ВСУ разведданных изменит динамику боевых действий

Tекст: Анастасия Куликова

«Издание Daily Mail, сообщившее о запрете, довольно ненадежный источник. Известны случаи, когда таблоид выдавал непроверенную информацию разного характера. Тем не менее, если исходить из того, что газета опубликовала правду об ограничении делиться американскими разведданными с Украиной, то это требует особого внимания», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

Он напомнил, что ранее западные СМИ рассказывали о разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. Так, в материале The New York Times говорилось о наличии на украинской территории центров, где работают в том числе специалисты из США. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых – планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

Американские советники присутствуют также в СБУ и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Киеву, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

«Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается в том числе и Британии, которая сотрудничает с Киевом через центр правительственной связи», – допускает аналитик.

По его мнению, логичным в этой связи было бы решение Штатов запретить Европе поставлять ВСУ оружие американского производства. «Но шаги в этом направлении пока не предприняты», – заметил собеседник. Впрочем, потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин.

Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для Киева», – акцентировал аналитик.

Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

Кроме того, под ограничения Штатов могут попасть передача данных киберразведки, считает специалист. «Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», – детализировал он. Наконец Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет вглубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – резюмировал Кашин.

Ранее стало известно, что Вашингтон запретил Лондону делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

По информации издания, соответствующий приказ получили центр правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) и британские разведывательные агентства. Как пишет DM, американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются Rel UKR – сокращение от Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»).

Отмечается, что США «будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине». Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве.

Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.