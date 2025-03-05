Власти решили восстановить дом в Белореченске после взрыва газового баллона

Дом в Белореченске Краснодарского края подлежит восстановлению после взрыва газа

Tекст: Максим Попов

По словам Сидоренко, проведенное обследование краевой организацией показало возможность восстановления дома после взрыва газового баллона, передает ТАСС.

Он уточнил, что дополнительную оценку состояния многоквартирного дома проведет компания из Ейска, которая ранее занималась восстановлением дома после крушения самолета. Специалисты этой компании имеют соответствующий опыт и также проведут собственное обследование.

Также после завершения обследования с ейской компанией будет заключен договор. Будет составлена смета на демонтаж, монтаж и восстановительные работы.

Жильцам пострадавшего дома в четверг будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать все необходимое. Это временная мера до начала восстановительных работ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы. В доме частично обрушились перекрытия верхних этажей.