Власти решили восстановить дом в Белореченске после взрыва газового баллона

  • Новость часаНазвана причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев
    ЦБ допустил введение ограничения числа банковских карт на человека
    США решили сформировать стратегический резерв биткойна
    Религиовед: Соблюдением Великого поста может быть отказ от телевизора или соцсетей
    Путин назвал недопустимым размер ущерба для граждан от телефонных и интернет-мошенников
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов
    Захарова: По итогам встреч России и США наметились определенные развязки
    Уолтц: США обсуждают с Украиной место и дату мирных переговоров
    Глава МВД расскрыл новые методы по раскрытию старых преступлений
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 22:03 • Новости дня

    Власти решили восстановить дом в Белореченске после взрыва газового баллона

    Дом в Белореченске Краснодарского края подлежит восстановлению после взрыва газа

    Tекст: Максим Попов

    Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края будет восстановлен после частичного обрушения квартир, вызванного взрывом газового баллона, сообщил глава района Сергей Сидоренко.

    По словам Сидоренко, проведенное обследование краевой организацией показало возможность восстановления дома после взрыва газового баллона, передает ТАСС.

    Он уточнил, что дополнительную оценку состояния многоквартирного дома проведет компания из Ейска, которая ранее занималась восстановлением дома после крушения самолета. Специалисты этой компании имеют соответствующий опыт и также проведут собственное обследование.

    Также после завершения обследования с ейской компанией будет заключен договор. Будет составлена смета на демонтаж, монтаж и восстановительные работы.

    Жильцам пострадавшего дома в четверг будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать все необходимое. Это временная мера до начала восстановительных работ.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы. В доме частично обрушились перекрытия верхних этажей.

    4 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» пост врио главы Новгородской области

    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.

    «Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».

    Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.

    Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества

    Григоренко сообщил о разработке правительством законопроекта для борьбы с кибермошенничеством

    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества
    @ imago/allOver-MEV/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    Григоренко представил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством, в ходе заседания правительства, сообщает Кремль в Telegram-канале. Документ разрабатывался совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, бизнесом, операторами связи и банками.

    Григоренко подчеркнул, что основной целью мошенников является завоевание доверия людей с целью их обмана. «Именно поэтому наш законопроект направлен на то, чтобы дать людям простые инструменты для самозащиты, а также лишить мошенников возможности использовать существующие схемы», – заявил он.

    Законопроект включает порядка 30 мер, которые, по словам Григоренко, касаются как создания инструментов самозащиты для граждан, так и устранения возможностей для мошеннических действий.

    Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    В Дагестане заблокировали планировавших нападение боевиков

    В Дагестане блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД

    Tекст: Максим Попов

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов.

    Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета, оперативно-розыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы позволили обнаружить передвижение группы из четырех человек на легковом автомобиле, передает ТАСС. Эти лица намеревались атаковать один из объектов правоохранительных органов.

    При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате этих действий они были блокированы на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их нейтрализации, уточнили в НАК.

    Ранее сообщалось, что в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, одной из причин этого является запрет Владимира Зеленского на проведение такого диалога с Россией.

    Захарова, выступая на «Форуме в большом городе», заявила о текущем отсутствии переговоров по Украине, что обусловлено в том числе запретом со стороны президента страны Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Дипломат указала, что Зеленский ввел этот запрет под давлением Британии и США. Она отметила: «Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, несмотря на правовой запрет на контакты с Москвой.

    До этого президент США сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Коментарии (5)
    5 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    Стрелявшего в женщину петербуржца обнаружили мертвым

    Мужчину, ранившего петербурженку, нашли мертвым с огнестрелом в машине

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге мужчина, устроивший стрельбу и ранивший женщину, был найден мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы.

    Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Тело обнаружили в разыскиваемом автомобиле, расположенном возле дома 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС.

    Сообщается, что 53-летний подозреваемый был уроженцем Псковской области и ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы.

    Напомним, инцидент произошел вечером 4 марта, когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кронверкском проспекте. Стрелявший скрылся на автомобиле, что вызвало широкомасштабные поиски. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял девушку в Петербурге

    Стрелявший в девушку в Петербурге скрылся на машине

    Tекст: Максим Попов

    Неизвестный открыл огонь и ранил девушку в Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте, после чего скрылся на автомобиле.

    Инцидент произошел вечером во вторник у дома №49, когда неизвестный мужчина выстрелил в девушку и ранил ее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным полиции, пострадавшая была срочно госпитализирована. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ведет розыск злоумышленника.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 01:07 • Новости дня
    В пригороде Махачкалы объявили режим КТО

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции

    Tекст: Максим Попов

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

    Как сообщает ТАСС, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в 00:25 мск ввели режим контртеррористической операции (КТО).

    Отмечается, что на территории поселка проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Въезд и выезд из поселка временно ограничены.

    Позднее стало известно, что режим КТО ввели после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Мишустин: Западные санкции не смогли лишить россиянок цветов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские аграрии смогли увеличить производство цветов, несмотря на санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин заявил, что санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, поскольку отечественное производство в сфере цветоводства было не только сохранено, но и увеличено, передает ТАСС. Об этом он сообщил в ходе беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

    Премьер-министр подчеркнул, что санкции изначально создали сложную ситуацию, так как Россия активно закупала цветы, однако это стало стимулом для развития собственного производства.

    Он также напомнил, что ранее были открыты кредитные линии для поддержки этой отрасли. Мишустин отметил, что правительство будет продолжать оказывать необходимую помощь цветоводству.

    Ранее Мишустин рассказал, как его отец всегда дарил матери полевые цветы, предпочитая незабудки, ландыши и ромашки. Он также поделился советами по выбору цветов для женщин накануне 8 Марта, подчеркивая важность настроения и предпочтений получательницы.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 09:06 • Новости дня
    Глава МИД Японии заявил о продолжении поддержки Украины и санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине, стремясь к долгосрочному и справедливому миру в регионе.

    Глава МИД Японии подтвердил намерение Японии продолжать поддержку Украины и санкции против России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что основным приоритетом Токио остается достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине.

    Исиба, отвечая на вопрос о возможности прекращения военной помощи США Украине, отказался комментировать гипотетические сценарии, но подчеркнул, что текущая помощь от других стран позволяет Украине продолжать борьбу.

    Депутат от Конституционно-демократической партии попросил разъяснить, будет ли Япония продолжать свою поддержку, на что Ивая подтвердил прежнюю позицию правительства, заявив о намерении продолжать помощь и санкции в отношении России.

    Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    ВС России обнаружили слабые места в системе РЭБ противника в Запорожье

    Расчет БПЛА обнаружил уязвимости в системах РЭБ украинских сил на запорожском участке

    Tекст: Максим Попов

    Расчет БПЛА 42-й дивизии нашел слабые места в обороне украинских сил на запорожском направлении, что позволило им совершать атаки вглубь территории противника и контролировать важные маршруты снабжения.

    Как сообщили в Минобороны, расчет БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России обнаружил уязвимости в системе РЭБ украинских боевиков в Запорожской области, передает РИА «Новости». Работа дронов привела к успешным атакам на тыловые позиции противника и контролю над участками снабжения в районе города Орехов.

    Старший расчета с позывным «Москва» отметил, что выявленные слабые места позволяют российским силам воздействовать на южные позиции ВСУ в Орехове. Он также сообщил, что украинские боевики провели крупную ротацию на одном из участков фронта, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

    «Сейчас приоритет нашей работы – обрубание логистики, уничтожение орудий и техники», – подчеркнул «Москва». Он добавил, что в данный момент ведется активная подготовка новых операторов ударных дронов, чтобы усилить операции на этом направлении.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российский БПЛА уничтожил позицию ВСУ у Орехова.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 23:03 • Новости дня
    Дронов пообещал Путину выполнить задачи по развитию БПЛА

    Врио губернатора Новгородской области заверил Путина в выполнении задач по радиоэлектронике и БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Александр Дронов заверил президента Владимира Путина в том, что Новгородская область выполнит все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотников, включая разработку дрона «Князь Вандал Новгородский».

    Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов заверил президента Владимира Путина, что все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотных летательных аппаратов будут выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу в Кремле.

    Дронов подчеркнул, что особое внимание уделяется разработке дрона «Князь Вандал Новгородский», который является предметом гордости новгородских инженеров. «Все ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены», – заявил Дронов.

    Также врио главы региона отметил активное участие Новгородской области в поддержке специальной военной операции. По его словам, область регулярно поддерживает военнослужащих, их семьи, организовывает встречи и телемосты по заявкам командиров, а также отправляет помощь в зону проведения операции.

    Ранее стало известно, что во время рабочей встречи в Кремле Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области.

    Коментарии (4)
    5 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    При взрыве газа в Белореченске пострадали пять человек

    При взрыве газа в Белореченске пострадали пять жителей, эвакуированы 54 человека

    Tекст: Максим Попов

    В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы.

    Как отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

    Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Спасатели организовали пункт временного размещения для пострадавших, чтобы обеспечить их временное жилье и поддержку.

    Причины взрыва пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и обеспечением безопасности жителей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Бастрыкин предложил считать отягчающим фактором криминальное использование ИИ
    В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт
    ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной
    Названо число регионов, которым будут списаны долги по бюджетным кредитам
    Трампа обвинили во лжи о Панамском канале
    Жительница Херсонской области родила 14-го ребенка
    Назван год, когда зима в России была теплее прошедшей

    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрона обуяли ядерные амбиции США

    Франция желала бы занять в Европе то место, которое сегодня занимают США – по крайней мере, в оборонной сфере. Иначе сложно оценивать заявления президента страны Эммануэля Макрона о том, что Париж должен обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России. Однако есть ли у Франции для этого финансовые и военные возможности, а у ее граждан – желание воевать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............