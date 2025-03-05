Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.
По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.
Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.