В США прокуратура предложила безусловное освобождение для Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

В своем выступлении на судебном заседании прокурор Джошуа Стейнгласс заявил, что сторона обвинения считает наиболее подходящим наказанием для Дональда Трампа безусловное освобождение. Прокурор напомнил судье, что ранее было указано на намерение вынести именно такой приговор, передает ТАСС.

Стейнгласс отметил уникальность данного дела и подчеркнул, что статус подсудимого как избранного президента США требует особого подхода. По его мнению, все эти обстоятельства оправдывают назначение безусловного освобождения в качестве меры наказания для Трампа.

Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.