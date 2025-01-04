Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Суд назначил приговор Трампу на 10 января
Приговор Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначили на 10 января
Суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс.
Как передает ТАСС, суд Нью-Йорка определил дату вынесения приговора Дональду Трампу на 10 января в деле о подлоге финансовых документов. Обвинения связаны с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые были проведены через компанию Trump Organization.
Трамп обязан явиться на слушание лично или в виртуальном формате. Его адвокат должен уведомить суд о выборе варианта участия до 5 января. Вынесение приговора назначено за несколько дней до инаугурации, которая состоится 20 января.
Судья Хуан Мерчан отметил, что не намерен назначать Трампу наказание в виде лишения свободы. Он подчеркнул, что произнесение приговора необходимо до инаугурации, так как после вступления в должность президента Трамп обретет иммунитет.
В мае Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Это первый случай в истории США, когда бывший президент признан виновным в преступлении. Первоначальное вынесение приговора было намечено на сентябрь, но затем отложено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа.