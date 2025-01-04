Суд назначил приговор Трампу на 10 января

Приговор Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначили на 10 января

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, суд Нью-Йорка определил дату вынесения приговора Дональду Трампу на 10 января в деле о подлоге финансовых документов. Обвинения связаны с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые были проведены через компанию Trump Organization.



Трамп обязан явиться на слушание лично или в виртуальном формате. Его адвокат должен уведомить суд о выборе варианта участия до 5 января. Вынесение приговора назначено за несколько дней до инаугурации, которая состоится 20 января.

Судья Хуан Мерчан отметил, что не намерен назначать Трампу наказание в виде лишения свободы. Он подчеркнул, что произнесение приговора необходимо до инаугурации, так как после вступления в должность президента Трамп обретет иммунитет.

В мае Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Это первый случай в истории США, когда бывший президент признан виновным в преступлении. Первоначальное вынесение приговора было намечено на сентябрь, но затем отложено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа.

