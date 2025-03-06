Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Боксер из Норильска получил десять лет колонии за смертельное ДТП с девочкой
Жителя Норильска Шарпудина Уразбаева приговорили к десяти годам колонии за ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка, и обязали выплатить компенсацию в 6 млн рублей.
Суд признал Шарпудина Уразбаева, жителя Норильска, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 14-летней девочки на нерегулируемом пешеходном переходе 3 октября 2024 года, сообщает РИА «Новости». Мужчина не вызвал скорую и не сообщил о происшествии властям, а вместо этого позвонил родственникам. Уразбаев также должен выплатить 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родителям погибшей.
По данным прокуратуры Красноярского края, у Уразбаева ранее были изъяты водительские права за отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. За период с 2023-го по 2024 год он 13 раз был оштрафован за превышение скорости.
Следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии уточнило, что 25-летний Уразбаев родом из Чечни и в настоящее время прописан в Норильске. Вопрос о его профессиональной боксерской карьере остается открытым. Суд учел эти и другие факты, приговорив Уразбаева к десяти годам колонии общего режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске троллейбус сбил женщину с ребенком на переходе, в результате чего они получили серьезные травмы, в Подмосковье женщина сбила насмерть мать с трехлетним ребенком, переходивших дорогу, а в Волгоградской области пятеро детей пострадали в ДТП с участием автомобиля «Газель».