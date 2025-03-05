Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом
Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.
По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.
Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.
Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.
Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.
Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.